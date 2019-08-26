شاهد.. وصلة رقص لـ"دونجا" بعد وصول بيراميدز مطار القاهرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر عمر جابر، لاعب بيراميدز، فيديو يتضمن وصلة رقص لنبيل دونجا زميله بالفريق عقب وصول اللاعبين إلى مطار القاهرة الدولى بعدما نجح بيراميدز فى التأهل لدور الـ32 الأول ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية. وفاز بيراميدز على أيتوال الكونغولى بهدف مقابل لا شىء فى جولة الإياب التى جرت بالكونغو فى دور الـ64 للكونفيدرالية الأفريقية ليتأهل بيراميدز لدور الـ32 للبطولة. وأحرز هدف بيراميدز إسلام عيسى فى الدقيقة 32 من كرة عرضية فى الجانب الأيمن لإيريك تراورى، استقبلها اللاعب وحولها دخل المرمى.

دونجا في المطار Advertisements

دونجا في مطار القاهرة

دونجا لاعب بيراميدز

دونجا

فريق بيراميدز

وصلة رقص لدونجا

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