شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد يهاجم العربى الكويتى بمثلث هجومى فى البطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر طلعت يوسف، المدير الفنى للاتحاد السكندرى، على الدفع بمثلث هجومى خلال مباراة فريقه أمام العربى الكويتى فى ذهاب دور الـ32 للبطولة العربية المقرر إقامته فى السابعة والربع مساء اليوم. ومن المقرر أن يدفع طلعت يوسف بالثنائى الهجومى خالد قمر والإيفوارى رزاق سيسيه ومن خلفهما الوافد الجديد أحمد رفعت صانع ألعاب الزمالك السابق، للضغط على دفاعات العربى الكويتى وخطف هدف مبكر يربك حسابات المنافس . وكان الاتحاد قد اختتم مرانه بالأمس وسط مساندة من الجماهير المصرية بالكويت الذين طالبوا اللاعبين ومُطالبتهم بتحقيق الفوز وحسم بطاقة التأهل مُبكرًا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الاتحاد يهاجم العربى الكويتى بمثلث هجومى فى البطولة العربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.