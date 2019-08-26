شكرا لقرائتكم خبر عن مقر البعثة الطبية المصرية حديث دورة الألعاب الأفريقية فى المغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشادت البعثات المشاركة فى دورة الألعاب الأفريقية بالمغرب بالعيادة الطبية للبعثة المصرية فى مقر إقامة البعثات بالجامعة الدولية بمدينة الرباط، حيث البعثة المصرية الوحيدة التى خصصت عيادة تضم كافة احتياجات اللاعبين. وحرصت بعثة مصر على تخصيص إحدى الغرف كمقر طبى للاعبين لمتابعة حالتهم، ويتم عمل تقرير يومى بحالة اللاعبين والإصابات والمتابعات اليومية. من جهته وزع الدكتور حسن كمال، رئيس البعثة الطبية ورئيس اللجنة الطبية باللجنة الأولمبية المصرية، الأطباء المتواجدين يوميا على أماكن المنافسات التى تقام فى عدة ملاعب وصالات للتواجد مع اللاعبين لمواجهة الإصابات الطارئة، وهو ما أشاد به جميع اللاعبين والمدربين والمسئولين عن البعثة المصرية. واصطحبت البعثة الطبية معها من مصر كافة الأدوية والأدوات والإحتياجات بجانب توفير سرير طبي من المغرب. Advertisements تحرص البعثة الطبية على متابعة تناول اللاعبين للأدوية لتجنب الأدوية التي تدخل ضمن المنشطات خاصة في حالات نزلات البرد التي يتعرض لها اللاعبين. ويرأس البعثة الطبية الدكتور حسن كمال رئيس اللجنة الطبية وأعضاء اللجنة الدكتور أحمد مسعد والدكتورة أماني عبدالفتاح والدكتور أحمد سعودي والدكتور احمد ابو الفضل وعصام الشناوي أخصائي علاج طبيعى وزينب عبد الحليم اخصائية علاج طبيعى وقدرى المر اخصائي علاج طبيعى و يصاحب منتخب كرة اليد عمرو عصام اخصائي علاج طبيعى. تقام منافسات دورة الألعاب الإفريقية في كازابلانكا وسلا والرباط والجديدة.

مقر العيادة



اللجنة الطبية



عيادة البعثة المصرية 2



عيادة البعثة المصرية

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