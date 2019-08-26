شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. كل ما قدمه مصطفى فتحى مع الزمالك فى آخر سنة قبل العودة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقترب مصطفى فتحى، صانع ألعاب الزمالك، من العودة للمشاركة فى المباريات مع الفريق الأبيض خلال الفترة المقبلة، بعدما عاد من ألمانيا عقب خضوعه لبعض الفحوصات الطبية على منطقة الركبة، لتحديد موعد عودته للمباريات.

وكان مصطفى فتحى أجرى عملية جراحية مؤخرًا فى الركبة لتثقيب وتهذيب السطح المفصلى للركبة بواسطة منظار جراحى، ليغيب على إثرها عن الأبيض فى الفترة الماضية، قبل أن يعود ويشارك فى تدريبات الزمالك خلال معسكر الفريق الذى أقيم فى قبرص خلال شهر يوليو الماضى، قبل استئناف مباريات الموسم المنقضى من الدورى الممتاز، ثم الخضوع مجددًا لتدريبات تأهيلية قبل سفره لألمانيا للاطمئنان على حالته.

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ويستعرض "سوبر كورة" كل ما قدمه مصطفى فتحى مع الزمالك منذ عودته من التعاون السعودى موسم 2018 – 2019.