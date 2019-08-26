شكرا لقرائتكم خبر عن وليد أزارو يوافق على الإعارة ويرفض تمديد عقده فى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدى المغربي وليد أزارو موافقته على مقترح النادي الأهلى بخروجه معاراً لمدة موسم، مشترطاً الحصول على نفس راتبه الحالى مع الفريق الأحمر فى أى من الأندية التى ترغب فى استعارته.

وتحفظ وليد أزارو على شرط الأهلى لإعارته وهو تمديد عقده الذى ينتهى بعد موسمين لمدة موسم آخر، مؤكداً أن هذا الأمر مرفوض بالنسبة له حالياً.

واتخذت إدارة الأهلى قراراً برحيل وليد أزارو لإفساح المجال أمام التعاقد مع مهاجم أجنبي جديد، إلا أن المهاجم المغربي لم يتلقى أي عرض رسمي حتى هذه اللحظة، فى الوقت الذى لم تستقر إدارة الأهلى على هوية بديله، الأمر الذى قد يغلق ملف رحيله حالياً وتأجيل تلك الخطوة لفترة الانتقالات الشتوية المقبلة.