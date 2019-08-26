كريري آسيويا.. أخرج الهلال لاعبًا.. هل يخرج الاتحاد إداريًا؟

جدة - عمرو شويل إبراهيم آل صالح - الخليج 365

يلتقي الهلال بنظيره الاتحاد، مساء الثلاثاء المقبل، ضمن بطولة دوري أبطال آسيا، ضمن دور ربع النهائي في لقاء يجمع الفريقين للمرة الثالثة على مستوى صعيد القارة الآسيوية.

ويعد سعود كريري مدير فريق الهلال واللاعب السابق للناديين هو الوحيد من بين الأسماء الذي تواجد مع الهلال و الاتحاد في اللقاءات الآسيوية فيما بينهم وكان سعود كريري في عام 2011م لاعبًا للاتحاد آنذاك واستطاع مع فريقه الفوز على الهلال بثلاثة اهداف لهدف وحيد حيث كان في التشكيل الأساسي برفقة القائد محمد نور ويأتي اليوم مديرًا للفريق الأول الهلالي طامحًا أن يواصل سجله الإنجازي بإخراج فريقه السابق الاتحاد كما أخرج الهلال عندما كان لاعبًا مع الاتحاد.

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والتقا الزعيم والعميد في البطولة الآسيوية مرتين، وفي أول مرة كانت في عام 2000م بدور ربع النهائي من بطولة كأس آسيا لأبطال الدوري في إيران وانتهى اللقاء بفوز الاتحاد بهدفين دون رد.

وفي النسخة الحديثة من دوري أبطال آسيا، التقى الهلال والاتحاد عام 2011م في دور ثمن النهائي وانتهى لصالح العميد بثلاثة أهداف لهدف وحيد.

يذكر أن سعود كريري، لعب للاتحاد 10 مواسم من عام 2003 حتى 2013م، ثم انتقل بعدها إلى صفوف الهلال عام 2014م ومثل الزعيم موسمين.