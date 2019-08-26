الامارات | اكاديمية دبي للاتحاد الدولي تختتم المستوى الثامن في البحرين

شكرا لقرائتكم خبر عن اكاديمية دبي للاتحاد الدولي تختتم المستوى الثامن في البحرين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتمت اكاديمية دبي للاتحاد الدولي لبناء الاجسام دورة المستوى الثامن لمدربي ومدربات بناء الاجسام واللياقة البدنية والتي اقيمت في المنامة في مملكة البحرين يومي الجمعة والسبت الماضيين، وشملت مواضيع علمية منها الاسس الحيوية والميكانيكية لتدريب الاثقال، و رياضة القوة والجاذبية الارضية، اضافة الى فقرات اخرى ركزت على تطوير الجوانب التكنيكية اثناء التدريب، فضلا عن ورش العمل العملية، القاها المحاضر الدولي الدكتور عمرو جلال، واقيمت الدورة باشراف رئيس الاكاديمية العقيد (م) عبد الكريم محمد سعيد والمحاضر الدولي المهندس وليد عبد الكريم محمد ومدير الشؤون الادارية جاسم اشكناني، بمشاركة 70 رياضيا من مدربين ولاعبين.

وبالمناسبة تقدم رئيس الاكاديمية العقيد (م) عبد الكريم محمد سعيد بالشكر والتقدير للجنة الاولمبية البحرينية واتحاد رفع الاثقال البحريني للجهود التي بذلت في انجاح دورات المستويات الثمان الماضية بشكل بارز، وقال لـ"الامارات اليوم": بعد نجاح دورة المستوى الثامن اصبحت مملكة البحرين ثاني دولة تكمل هذا المستوى المتقدم بعد دولة الامارات العربية المتحدة على مستوى جميع الدول المنظمة في الاتحاد الدولي لبناء الاجسام والتي تشرف عليها اكاديمية دبي للاتحاد الدولي لبناء الاجسام، واصبح عدد من منتسبيها على مقربة من نيل شهادة الماجستير، وبهذه المناسبة نبارك لهم ونتمنى لهم المزيد من النجاح في دعم الرياضة البحرينية.