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المقاصة يوضح حقيقة تأجيل مواجهة الزمالك في الكأس

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عمرو عتريس 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال وليد هويدي، مدير الكرة بالمقاصة، إن مباراة فريقه أمام الزمالك في موعدها المحدد مسبقاً بعد غد الأربعاء، وذلك تعليقًا على الأنباء التي ترددت حول تأجيل اللقاء.

وأكد «هويدي» في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لناديهه، أن إدارة المقاصة لم تتلق أية خطابات رسمية من مسؤولي اتحاد الكرة، يفيد بتأجيل موعد المباراة، وعليالعكس تم الاتصال بمسؤولي الاتحاد، وأفادوا بأن المباراة في موعدها الأربعاء.

وأوضح مدير الكرة أن المقاصة يواصل استعداداته بقوة حيث يبدأ معسكره المغلق بالإسكندرية لمواجهة الزمالك، اليوم الإثنين، وهناك حالة تركيز من جميع اللاعبين والجهاز الفني بقيادة أحمد حسام ميدو.

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