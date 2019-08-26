شكرا لقرائتكم خبر عن «إيكاردي» يتمسك بالبقاء في إنتر رغم تجاهل «كونتي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يتمسك النجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي، مهاجم إنتر ميلان الإيطالي، بالبقاء في ناديه رغم خروجه من حسابات المدير الفني الجديد أنطونيو كونتي، بعد صدام اللاعب مع إدارة النادي.

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وأوضحت واندا نارا، زوجة ووكيلة اللاعب في حوار مع برنامج «تيكي تاكا» الإيطالي: «لقد رفض عروضًا من أندية كبيرة، أنا قمت بعملي بالحديث إلى أندية مختلفة، ولكن بعد ذلك يتخذ هو القرار دائمًا

وأضافت: «قراره كان دائمًا واضحًا، ربما تحدث إلى شخص ما طالبه بالبقاء، وربما هو ما يريده، لقد قيل الكثير عنا ومعظمها خاطئة، قيل إن ماورو توصل لاتفاق بالفعل ما يوفينتوس أو أنني ذهبت إلى نابولي، خطأ، أنا ليس بإمكاني تصويب سلاحًا إلى رأسه، هو يريد البقاء، النادي يدفع الراتب ولديه حرية القرار باستخدامه من عدمه، وهو لديه الحرية في اختيار أين يلعب، الجميع يفعل ما يشعر به».

وردت واندا نارا على سؤال حول علاقة زوجها بالمدرب أنطونيو كونتي قائلة: «هو مدرب رائع، أحد أفضل المدربين، ولكنه يفعل ما تمليه عليه الإدارة، ربما بإمكانه اتخاذ القرار بإشراكه كما اتخذ قرارًا بعدم إشراكه، أنا لا أتوقع أي شئ، هو قرار النادي الذي يدفع الراتب».