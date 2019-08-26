شكرا لقرائتكم خبر عن العرض المالي لجالاتا سراي يصدم «النني» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تعرض النجم المصري محمد النني لصدمة من العرض المالي المقدم له من قبل نادي جالاتا سراي التركي لضمه إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الجارية.

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وحسب موقع «ميليات» التركي، فإن جالاتا سراي عازمًا على التعاقد مع النجم المصري إلا أن المفاوضات بينهما تعثرت بعد تقديم الجانبا التركي لعرضه المالي.

وأشار التقرير إلى أن جالاتا سراي عرض على «النني» الحصول على راتب أسبوعي يبلغ 25 ألف جنيه إسترليني، وهو ما يقارب نصف ما يحصل عليه اللاعب في أرسنال، إذ يبلغ راتبه الأسبوعي في الجانرز 55 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا.

وأكد الموقع التركي أن «النني» الذي خرج من حسابات مدربه أوناي إيمري بشكل رسمي بعد تصريح الأخير برغبته في رحيل اللاعب المصري عن الفريق يبقى هدفًا لجالاتا سراي، الذي سيستمر في محاولاته لإقناع الدولي المصري بارتداء قميصه.