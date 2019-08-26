شكرا لقرائتكم خبر عن موقع يوناني عن «وردة»: لا أحد يريد التعاقد مع «مشكلة» حتى «صلاح» تردد في مساعدته والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أفرد موقع «إن» الإخباري اليوناني تقريرًا عن اللاعب عمرو وردة وموقفه الحالي مع ناديه باوك، في ظل رغبة الأخير في التخلي عن خدمات المصري.

وقال الموقع إن «وردة»، الذي خرج من حسابات مدربه أبيل فيريرا، يبحث عن فريق لمواصلة مسيرته الاحترافية، فيما سيكون السيناريو المثالي لباوك هو البيع النهائي، إلا أن النادي ينظر أيضًا في فكرة الإعارة.

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وأشار التقرير إلى أن «إدارة باوك تبحث منذ أشهر عن فريق للاعب المصري الذي عانى من أزمة كبيرة حتى أن النجم الكبير لليفربول محمد صلاح كان مترددًا حول مساعدته لـ«وردة» في موقفه من عدمها.

وأضاف التقرير: «في باوك يرون أن بصرف النظر على أي باب يطرقون لن يفتح للاعب المصري لأن ببساطة ليس هناك فريقًا يرغب أن يضع مشكلة بداخله».

واختتم الموقع اليوناني تقريره بالإشارة إلى قيام «وردة» بالتدريب منفردًا في أوقات مختلفة عن بقية أعضاء الفريق، فيما تنتظر الإدارة حتى 31 أغسطس على أمل ظهور فريق يطلب التعاقد مع اللاعب.