شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يعسكر بالإسكندرية اليوم استعدادًا للزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يدخل فريق مصر المقاصة، بقيادة أحمد حسام ميدو، معسكرًا مغلقًا في الإسكندرية، اليوم الإثنين، استعدادًا لمباراة الزمالك في دور الـ8 لبطولة كأس مصر، والمقرر لها الأربعاء المقبل على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، فإن «ميدو» فضّل الدخول في معسكر مغلق قبل مواجهة الزمالك بـ48 ساعة، لمزيد من التركيز، وتفادى إرهاق السفر قبل اللقاء بـ24 ساعة.

واختار «ميدو» 21 لاعبًا للدخول في المعسكر، وهم: أحمد عادل عبدالمنعم ومحمود حمدي ومحمد كوكو لحراسة المرمى، وعصام صبحي وأحمد عبدالعزيز مودي وشريف حازم وهاني سعيد وعاصم سعيد وأحمد ياسين وأحمد محسن ومصطفى شبيطة وصلاح ريكو وخالد أوتشو وباولن فوافي وميدو جابر ومحمد إبراهيم وصلاح عاشور وأودو موسيس وعبدالله مجدي وصلاح أمين وعمرو مرعي.