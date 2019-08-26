كينيدي يستعد للرحيل عن صفوف تشيلسي

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الإثنين 26 أغسطس 2019
يعمل كينيدي على مغادرة تشيلسي خلال هذا الأسبوع، حيث قالت "التيليغراف" إن الجناح البرازيلي يعتقد أنه ليس لديه فرصة للعب كرة القدم بانتظام تحت قيادة المدرب فرانك لامبارد.
بدلاً من ذلك، يشعر كينيدي بأنه مستعد للتحرك نحو الخارج.
ولا يزال لدى اللاعب عام واحد على انتهاء عقده في العام 2020.
وبعد تخرجه من نادي فلومينينسي، انضم كينيدي إلى نادي لندن في عام 2016، لكنه لعب معظم فترة العقد على سبيل الإعارة مع واتفورد ونيوكاسل.
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