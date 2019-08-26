كينيدي يستعد للرحيل عن صفوف تشيلسي

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الإثنين 26 أغسطس 2019

يعمل ​كينيدي​ على مغادرة ​تشيلسي​ خلال هذا الأسبوع، حيث قالت "التيليغراف" إن الجناح البرازيلي يعتقد أنه ليس لديه فرصة للعب كرة القدم بانتظام تحت قيادة المدرب ​فرانك لامبارد​.



بدلاً من ذلك، يشعر كينيدي بأنه مستعد للتحرك نحو الخارج.

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ولا يزال لدى اللاعب عام واحد على انتهاء عقده في العام 2020.

وبعد تخرجه من ​نادي فلومينينسي​، انضم كينيدي إلى نادي لندن في عام 2016، لكنه لعب معظم فترة العقد على سبيل الإعارة مع واتفورد ونيوكاسل.