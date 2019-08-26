واندا نارا: لست أنا من يتحكم بمستقبل ايكاردي

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الإثنين 26 أغسطس 2019
أكّدت واندا نارا وكيلة أعمال وزوجة مهاجم الإنتر ماورو إيكاردي أنها ليست هي من تتحكم بمستقبل اللاعب، مشيرة إلى أن إيكاردي قد رفض عدّة عروض من أندية كبيرة خلال الفترة الماضية.
وفي تصريحات نشرتها شبكة سبورت ميديا سيت، قالت واندا التي تحل كل يوم أحد ضيفة على برنامج تيكي تاكا: "إيكاردي رفض عروضا عدّة في الأونة الأخيرة، أنا وظيفتي فقط التحدث مع الأندية، لكن هو من يقرر مستقبله وليس أنا، بالنسبة لي أعتقد أنه سيبقى في الإنتر بصرف النظر عن كل الظروف المحيطة، آمل أن يقوم أنتونيو كونتي بإستدعائه".
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