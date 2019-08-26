ديوكوفيتش في الصدارة والتغييرات تغيب عن المراكز الأولى بالتصنيف العالمي

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الإثنين 26 أغسطس 2019

واصل النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش تربعه في صدارة التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين في نسخته الصادرة اليوم الاثنين والتي لم تشهد أي تغييرات في المراكز ال25 الأولى.



ويحتل ديوكوفيتش المركز الأول برصيد 11685 نقطة وذلك في الوقت الذي يتأهب فيه لمشوار الدفاع عن لقب بطولة أمريكا المفتوحة (فلاشينج ميدوز) التي تنطلق اليوم.

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ويليه الإسباني رافاييل نادال في المركز الثاني برصيد 7945 نقطة والسويسري روجيه فيدرر في المركز الثالث برصيد 6950 نقطة.

وجاء ترتيب اللاعبين أصحاب المراكز العشرة الأولى بالتصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين في نسخته الصادرة اليوم الاثنين الموافق 26 آب/أغسطس 2019 كما يلي :

الصربي نوفاك ديوكوفيتش في المركز الأول برصيد 11685 نقطة الإسباني رافاييل نادال في المركز الثاني برصيد 7945 نقطة السويسري روجيه فيدرر في المركز الثالث برصيد 6950 نقطة النمساوي دومينيك ثيم في المركز الرابع برصيد 4925 نقطة الروسي دانييل ميدفيديف في المركز الخامس برصيد 4195 نقطة الألماني ألكسندر زفيريف في المركز السادس برصيد 4005 نقاط الياباني كي نيشيكوري في المركز السابع برصيد 4005 نقاط اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس في المركز الثامن برصيد 3455 نقطة الروسي كارين خاشانوف في المركز التاسع برصيد 2890 نقطة الإسباني روبرتو باوتيستا أجوت في المركز العاشر برصيد 2575 نقطة.