شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب سيدات البولينغ السعودي يشارك في بطولة العالم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

يشارك حاليا منتخب سيدات البولينج السعودي في بطولة العالم للسيدات المقامة في مدينة لاس فيغاس.

وانتهت منافسات الفردي والزوجي التي شارك فيها 6 لاعبات بتحقيق مراكز متأخرة، ولكن يستعد الفريق الآن للمشاركة في منافسات الثلاثي التي ستقام اليوم (الاثنين)، ويتم نقلها على قنوات موقع البولينغ العالمي.

وبالرغم من تحقيق مراكز متأخرة أفضلها كان مشاعل العبدالواحد في المركز (74 من أصل 84 لاعبة)، وتلتها اللاعبة غادة نمر حيث حصلت عالمركز (77 من اصل 92 لاعبة) حسب ترتيب المجموع العام، إلا أن الأداء وروح الفريق كانت محط إعجاب الجميع، ما زاد من حماسة اللاعبات ورغبتهن في تحقيق إنجاز مشرف في المستقبل القريب.

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وفي مسابقات الزوجي التي شاركت فيها نهلة عدس ومريم كروز، حققتا المركز 41 من أصل 46، بينما حققت أماني الغامدي وهديل ترمين المركز 44.

وفي المجموعة الثانية، حققت اللاعبة مشاعل العبدالواحد وغادة نمر المركز 37 من أصل 44.

وتحدث مدرب المنتخب ماريو جوزيف عن هذه التجربة وقال إن اللاعبات قطعن شوطا كبيرا خلال فترة قصيرة، ووجودهن في هذا المحفل الرياضي الكبير إضافة غنية جدا ستساهم في تطوير مهاراتهن وتحفيزهن لتقديم الأفضل.

وأضاف: «المطلوب من اللاعبات تقديم صورة إيجابية عن منتخب سيدات المملكة، والاستفادة من الاحتكاك باللاعبات المحترفات، والاستمتاع باللعب وتنمية الروح الرياضية لديهن، وهذا بالفعل ما يفعلنه، وأنا سعيد جدا بهن ولهن».