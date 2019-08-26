شكرا لقرائتكم الخليج 365 يكشف المدرسة المفٌضلة للخطيب فى ملف مدرب الاهلى الجديد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل لازال ملف المدرب الجديد يسيطر على مناقشات إدارة النادي الأهلى حتى هذه اللحظة رغم استقرار لجنة التخطيط على أسم بعينه مع وجود بديلين جاهزين حال فشل المفاوضات مع الخيار الأول لمحمود الخطيب رئيس النادي ومجلسه.

الخطيب يفضل ألمانيا عند اختيار مدرب الاهلى الجديد



وأكد مسئولو النادي الأهلى أن محمود الخطيب، يُفضل المدرسة الألمانية فى اختيار المدرب الجديد الذي سيخلف الأورجوياني مارتن لاسارتي خاصة وأنها نجحت بشكل لافت فى جميع الاختيارات السابقة عكس باقى المدراس التي تعاقبت على تولي الإدارة الفنية لفريق الأهلى بما فيها المدرسة البرتغالية التي لم ينجح منها سوى الثعلب مانويل جوزيه.

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مدرب الاهلى الجديد حائر بين عدة مدربين



ورغم الاتفاق مع أحد المدربين الذي يتحدث اللغة البرتغالية خلال الساعات الماضية لكن الخطيب لازال فى مباحثات مطولة مع لجنة التخطيط بالنادي الأهلي لإقناعهم بإسناد المسئولية لمدرب ألماني سواء بإقناع المدربين أصحاب الأسعار العالية ومنهم ماجات أو روجر شميت بتقليل طلباتهم المالية، أو التوجه لمدرب ألماني آخر أقل فى القيمة التسويقية فى ظل وجود إيمان بأن المدرسة الألمانية ستضمن النجاح وسط بيئة النادي الأهلي.