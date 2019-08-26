هل يرحل أيمن حفني عن الزمالك؟...

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ويفضل مرتضى منصور استمرار أيمن حفنى مع الزمالك ولكن مازال اللاعب يتمسك بالانتقال إلى مصر المقاصة من أجل الحصول على فرصة المشاركة بصورة أكبر بعد تضاؤل فرصته فى القلعة البيضاء.
وعقد اللاعب عدة جلسات مع رئيس القلعة البيضاء للحصول علي موافقته وإقناعه بشأن رحيله للنادي الفيومي خلال الفترة الجارية وفضل رئيس القلعة البيضاء عقد جلسة أخيرة مع حفني من أجل محاولة إقناعه بالبقاء وفي حالة رفضه سيشترط انتقاله نهائيا بمقابل مالي جيد للفريق الفيومي حتي يستفيد النادي من الناحية المالية نظير رحيل لاعبه بشكل نهائي خاصة في ظل رغبة مسئولي النادي الفيومي أيضا في حسم الملف خلال الفترة الحالية.
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