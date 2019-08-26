شكرا لقرائتكم مستشفى الأهلى.. ربيعة يخضع للسونار اليوم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بناءا علي طلب الجهاز الطبي الذي لم يكتفي بالأشعة العادية التي أجراها اللاعب ، يجري رامي ربيعة مدافع النادي الأهلي أشعة بالسونار خلال الساعات القادمة . ويعرض رامي ربيعة نتيجة الأشعة علي الجهاز الطبي على هامش مران الفريق، غدا لتحديد مدة غيابه عن التدريبات بدقة، وتعرض رامي ربيعة لإصابة في العضلة الخلفية خلال مواجهة فريق اطلع بره بطل جنوب السودان التي جاءت في اياب دور ال٦٤ لبطولة دوري ابطال افريقيا، والتي انتهت بفوز الفريق الأحمر ب٩ أهداف نظيفة. Advertisements وكان خالد محمود طبيب النادى الأهلى قد أعلن عن إصابة ربيعة، موضحا أن اللاعب يعانى من شد فى العضلة الخلفية، وفقًا للتشخيص المبدئي الذي خضع له بعد استبداله فى الشوط الأول من المباراة

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