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شكرا لقرائتكم جنسية مدرب الاهلى الجديد تحسم أسم المدرب المصري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويستقر رئيس الأهلى محمود الخطيب، حتى هذه اللحظة فى اسناد المسئولية لمدرب الماني خلفاً للأورجوياني مارتن لاسارتي الذي تمت إقالته على خلفية تراجع النتائج، فى الوقت الذي معروض لدى النادي حالياً مدرب كبير يتحدث اللغة البرتغالية.
ويتواجد العديد من المرشحين للعمل فى جهاز الكرة الجديد سواء فى المناصب الفنية أو الإدارية ومنهم خالد بيبو مدير الأكاديميات وعضو لجنة التخطيط بالنادي، وهشام حنفي نائب رئيس قطاع الناشئين ووليد صلاح الدين نجم الكرة المصرية السابق وعادل عبد الرحمن المدير الفني السابق لسموحة وفريق الشباب الأحمر.
ورغم الاتفاق مع أحد المدربين الذي يتحدث اللغة البرتغالية خلال الساعات الماضية لكن الخطيب لازال فى مباحثات مطولة مع لجنة التخطيط بالنادي الأهلي لإقناعهم بإسناد المسئولية لمدرب ألماني سواء بإقناع المدربين أصحاب الأسعار العالية ومنهم ماجات أو روجر شميت بتقليل طلباتهم المالية، أو التوجه لمدرب ألماني آخر أقل فى القيمة التسويقية فى ظل وجود إيمان بأن المدرسة الألمانية ستضمن النجاح وسط بيئة النادي الأهلي.
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