شكرا لقرائتكم جنسية مدرب الاهلى الجديد تحسم أسم المدرب المصري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل جنسية مدرب الأهلى الأجنبي الجديد، ستكون هى الفيصل فى تحديد المدرب المصري المنتظر تواجده فى جهاز الكرة بالقلعة الحمراء، بعد اتخاذ الإدارة الحمراء قراراً بمنح الخواجة الجديد حرية تشكيل جهازه المعاون، وحق اصطحاب أي عدد من المعاونين الأجانب.

ويستقر رئيس الأهلى محمود الخطيب، حتى هذه اللحظة فى اسناد المسئولية لمدرب الماني خلفاً للأورجوياني مارتن لاسارتي الذي تمت إقالته على خلفية تراجع النتائج، فى الوقت الذي معروض لدى النادي حالياً مدرب كبير يتحدث اللغة البرتغالية.

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ويتواجد العديد من المرشحين للعمل فى جهاز الكرة الجديد سواء فى المناصب الفنية أو الإدارية ومنهم خالد بيبو مدير الأكاديميات وعضو لجنة التخطيط بالنادي، وهشام حنفي نائب رئيس قطاع الناشئين ووليد صلاح الدين نجم الكرة المصرية السابق وعادل عبد الرحمن المدير الفني السابق لسموحة وفريق الشباب الأحمر.