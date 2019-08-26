شكرا لقرائتكم محمد الطويلة يثير البلبلة فى الوسط الرياضى بعد تصريحاته عن إلغاء الهبوط... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أثارت التصريحات التى اطلقها محمد الطويلة رئيس نادى النجوم ، بشأن قرار مركز التسوية و التحكيم عن إلغاء الهبوط ، لتثير حالة من البلبلة فى الوسط الرياضى ، بعدما أعلن ان اتحاد الكرة ليس من حقه الطعن على قرار المركز

كانت اللجنة الاستشارية بمركز التسوية والتحكيم الرياضى قد قررت قبول دعوى إلغاء هبوط أندية النجوم وبتروجيت والداخلية من الدورى الممتاز موسم 2018/2019

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وخرج رئيس نادى النجوم ليعلن أنه لا يحق لاتحاد الكرة الطعن على هذا الحكم، خاصة أنهم رفضوا النظر فى الدعوى التى قدمت لهم 3 مرات، فضلاً عن عدم النظر فى التظلم الذى قدم أيضًا ليفقدوا بذلك أهليتهم فى الطعن على الحكم الذى صدر بإلغاء الهبوط

وهو كلام مغاير لما أكده مصدر فى مركز التسوية و التحكيم الرياضى وبان اتحاد الكرة من حقه التقدم بطعن بشكل مستعجل في اللجنة الاستشارية ، لوقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في الجانب الموضوعي

وكان نص الحكم الذى اصدرته اللجنة الاستشارية ينص على قبول الدعوى شكلا ، ووقف إعلان ترتيب الأندية المشاركة في الموسم 2018/2019 مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها إستمرار الأندية الثلاثة ومشاركتهم في الموسم 2019/2020 وذلك مؤقتا لحين الفصل فى الجانب الموضوعي للمنازعة ، مع إحالة الدعوى للجانب الموضوعي للنظر فيه من هيئة التحكيم المختصة لنظر الدعوى .