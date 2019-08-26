شكرا لقرائتكم جيانا فاروق تحقق برونزيه وزن 61 كجم "كاراتيه" بالمغرب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حققت جيانا فاروق لاعبة منتخب الكاراتيه المركز الثالث والميدالية البرونزية فى وزن 61 كجم بعد فوزها على بطلة السنغال فى منافسات دورة الالعاب الأفريقية المقامة بالمغرب وتستمر حتى 31 أغسطس الجارى .

كما توج على إسماعيل لاعب المنتخب بالبرونزية ايضا فى وزن 67 كجم فى المنافسات بعد الفوز على لاعب بتسوانا فى نهائيات البطولة .

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يذكر أن الكاراتيه يشارك فى البطولة بقائمة تضم أحمد أشرف، ومحمد حمدى، ويوسف أشرف، مالك جمعة، على سيد، عبد الله ممدوح، يوسف عماد، طه طارق، ومجدى ممدوح، وعلى محمد، ومحمد رمضان، وسارة عاصم، وتقى هشام، واسماء مجدى، وشهد ايهاب، ورضوى سيد، وياسمين حمدى، وجيانا فاروق، وفريال أشرف، ومنة شعبان.

وتتصدر مصر ترتيب الدول المشاركة فى البطولة برصيد 85 ميدالية متنوعة مقسمة الى 27 ذهبية ، و 37 فضية بالإضافة إلى 22 برونزية ، وبعد برونزيتى الكاراتيه ارتفع رصيد البعثة الى 87 ميدالية.