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شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يدرس تأجيل إنطلاق الدورى الجديد إلى أول أكتوبر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويحاول مسئولو اتحاد الكرة إعلان جدول الدورى العام الجديد كاملا، ومنتظما دون أى تأجيلات، بحيث يكون موعد إنطلاق المسابقة وإنتهائها معلوما لجميع الأندية.
وسيحسم اتحاد الكرة الموعد النهائى لإنطلاق الدورى الجديد فى إجتماع اللجنة الخماسية الأربعاء المقبل.
ومن جهته اعتمد الاتحاد الدولى لكرة القدم اللجنة الخماسية التى تدير اتحاد الكرة المصرى مؤقتا لحين انتخابات نهاية العام المقبل، وتتكون من عمرو الجناينى رئيساً، وجمال محمد على نائباً للرئيس وعضوية سحر عبد الحق، ومحمد فضل وأحمد عبد الله وتم تكليفهم بـ5 مهام هى إدارة الشئون اليومية لاتحاد الكرة وثانيا مراجعة لائحة النظام الأساسى للاتحاد بما يتوافق مع الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" ومراجعة لائحة النظام الأساسى والشروط الواجب توافرها فى الأعضاء المرشحين لانتخابات اتحاد الكرة فى الفترة المقبلة.
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