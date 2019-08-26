شكرا لقرائتكم محمد إبراهيم يعلن استعداداته لقيادة المقاصة أمام الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادى مصر المقاصة استعداداته اليوم، الاثنين، لمواجهة نادى الزمالك فى دور الثمانية بكأس مصر، فى المباراة التى تقام على ملعب برج العرب الأربعاء المقبل. ونشر محمد ابراهيم صانع ألعاب نادي الزمالك السابق ومصر المقاصة الحالي، صوراً عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر خلال مشاركته في تدريبات الفريق الفيومي استعداداً لمباراة القلعة البيضاء في ربع نهائي كأس مصر. ويخوض المقاصة مراناً مسائياً بفندق إقامة الفريق بالإسكندرية، حيث دخل الفريق الفيومى بمعسكر مغلق ضم 21 لاعباً استعداداً لمواجهة القلعة البيضاء. Advertisements واللاعبون المختارون هم: أحمد عادل عبدالمنعم و محمود حمدي و محمد كوكو لحراسة المرمى و عصام صبحي و أحمد عبد العزيز مودى، شريف حازم وهاني سعيد وعاصم سعيد وأحمد ياسين وأحمد محسن ومصطفي شبيطة وصلاح ريكو وخالد اوتشو، باولن فوافي وميدو جابر ومحمد إبراهيم وصلاح عاشور وأودو موسيس وعبد الله مجدي وصلاح أمين وعمرو مرعى.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محمد إبراهيم يعلن استعداداته لقيادة المقاصة أمام الزمالك... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.