آخر تطورات ملف معروف يوسف مع الزمالك...

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جدة - عمرو شويل يجلس مسئولو الزمالك، اليوم الأثنين، مع النيجيري معروف يوسف، لاعب وسط الفريق المنتهى إعارته لنادي الشرطة العراقى، لحسم مصيره في الفترة الحالية تمهيدا لإعارته لأحد الأندية فى الموسم الجديد، لاكتمال قائمة الأجانب بالفريق الأبيض.

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ووفقا لمصدر من معروف يوسف، تلقى اللاعب النيجيري عدة عروض محلية أبرزها المقاولون العرب وسموحة، بخلاف عرض الشرطة العراقي للحصول على خدماته في الفترة المقبلة.

وكان الزمالك سبق ورفض عرضا من الصفاقسي التونسي، بالرغم من صعوبة عودة اللاعب للفريق الأبيض بسبب عدم وجود اماكن شاغرة للاعبين أجانب بالقلعة البيضاء.