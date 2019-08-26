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شكرا لقرائتكم آخر تطورات ملف معروف يوسف مع الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ووفقا لمصدر من معروف يوسف، تلقى اللاعب النيجيري عدة عروض محلية أبرزها المقاولون العرب وسموحة، بخلاف عرض الشرطة العراقي للحصول على خدماته في الفترة المقبلة.
وكان الزمالك سبق ورفض عرضا من الصفاقسي التونسي، بالرغم من صعوبة عودة اللاعب للفريق الأبيض بسبب عدم وجود اماكن شاغرة للاعبين أجانب بالقلعة البيضاء.
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