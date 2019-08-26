يد الزمالك بالسعودية غدا لخوض مونديال اليد .. بطل ألمانيا فى الطريق...

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جدة - عمرو شويل يطير فريق رجال كرة اليد بنادى الزمالك إلى المملكة العربية السعودية ، غدا الثلاثاء، للمشاركة فى بطولة كأس العالم للأندية السوبر جلوب التى ستنطلق غدا، وفقا لتأكيدات باسم السبكى المدير الفنى للفريق. وتأهل فريق كرة اليد بنادي الزمالك إلى السوبر جلوب بعد حصد لقب السوبر الأفريقى على حساب النادي الأهلى بنتيجة 38 / 35 فى مدينة وجدة المغربية . Advertisements الزمالك يواجه الفائز من كيل الألمانى و جامعة سيدنى و يلتقى فريق الزمالك بعد غد الأربعاء فى دور ربع النهائى مع الفائز من لقاء كيل الألمانى و جامعة سيدنى المقرر له اليوم فى دور الـ 16 الذى يشهد أيضا لقاء بين مضر السعودى و نيويورك سيتى، حيث أن الفائز من اللقاء الأخير يلتقى فاردار المقدونى فى دور الثمانية. كما تشهد لقاءات دور ربع النهائى لقاءات بين كلا من الوحدة السعودى مع تاوباتى البرازيلى وبرشلونة مع الدحيل القطرى . 19 لاعبا فى قائمة الزمالك بمونديال اليد و ضم باسم السبكى المدير الفنى لفريق كرة اليد بالزملك 19 لاعبا فى قائمة البطولة و هم كلا من ، محمد على و محمود خليل " فلفل " و هشام السبكى و محمد علاء السيد " لوكا" و مصطفى تامر " دونجل " و أحمد الأحمر و حازم ممدوح و أحمد حسام و محمد عبد الرحمن و يحيى الدرع و مصطفى خليل و على هشام و اكرم يسرى و أحمد مؤمن و كريم أيمن ووسام سامى نوار و هشام شديد و محمد رمضان هتلر ، بالإضافة إلى حسن وليد هداف منتخب الناشئين المنتقل حديثا إلى الفريق الأبيض قادما من الشمس ، فيما ترأس البعثة شريفة الفار عضو مجلس إدارة الزمالك . و ضم باسم السبكى المدير الفنى لفريق كرة اليد بالزملك 19 لاعبا فى قائمة البطولة و هم كلا من ، محمد على و محمود خليل " فلفل " و هشام السبكى و محمد علاء السيد " لوكا" و مصطفى تامر " دونجل " و أحمد الأحمر و حازم ممدوح و أحمد حسام و محمد عبد الرحمن و يحيى الدرع و مصطفى خليل و على هشام و اكرم يسرى و أحمد مؤمن و كريم أيمن ووسام سامى نوار و هشام شديد و محمد رمضان هتلر ، بالإضافة إلى حسن وليد هداف منتخب الناشئين المنتقل حديثا إلى الفريق الأبيض قادما من الشمس ، فيما ترأس البعثة شريفة الفار عضو مجلس إدارة الزمالك .

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