- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم يد الزمالك بالسعودية غدا لخوض مونديال اليد .. بطل ألمانيا فى الطريق... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتأهل فريق كرة اليد بنادي الزمالك إلى السوبر جلوب بعد حصد لقب السوبر الأفريقى على حساب النادي الأهلى بنتيجة 38 / 35 فى مدينة وجدة المغربية .
الزمالك يواجه الفائز من كيل الألمانى و جامعة سيدنى
و يلتقى فريق الزمالك بعد غد الأربعاء فى دور ربع النهائى مع الفائز من لقاء كيل الألمانى و جامعة سيدنى المقرر له اليوم فى دور الـ 16 الذى يشهد أيضا لقاء بين مضر السعودى و نيويورك سيتى، حيث أن الفائز من اللقاء الأخير يلتقى فاردار المقدونى فى دور الثمانية.
كما تشهد لقاءات دور ربع النهائى لقاءات بين كلا من الوحدة السعودى مع تاوباتى البرازيلى وبرشلونة مع الدحيل القطرى .
19 لاعبا فى قائمة الزمالك بمونديال اليدو ضم باسم السبكى المدير الفنى لفريق كرة اليد بالزملك 19 لاعبا فى قائمة البطولة و هم كلا من ، محمد على و محمود خليل " فلفل " و هشام السبكى و محمد علاء السيد " لوكا" و مصطفى تامر " دونجل " و أحمد الأحمر و حازم ممدوح و أحمد حسام و محمد عبد الرحمن و يحيى الدرع و مصطفى خليل و على هشام و اكرم يسرى و أحمد مؤمن و كريم أيمن ووسام سامى نوار و هشام شديد و محمد رمضان هتلر ، بالإضافة إلى حسن وليد هداف منتخب الناشئين المنتقل حديثا إلى الفريق الأبيض قادما من الشمس ، فيما ترأس البعثة شريفة الفار عضو مجلس إدارة الزمالك .
كانت هذه تفاصيل خبر يد الزمالك بالسعودية غدا لخوض مونديال اليد .. بطل ألمانيا فى الطريق... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.