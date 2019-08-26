محمود طارق يحصد برونزية فوق 84 كجم بكاراتيه ألعاب أفريقيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أضاف اللاعب المصرى محمود طه طارق ميدالية برونزية جديدة لبعثة مصر المشاركة فى دورة الألعاب الأفريقية المقامة حالياً بالمغرب. Advertisements وفاز لاعب منتخب مصر فى مباراة تحديد الميدالية البرونزية بوزن فوق 84 كجم على لاعب منتخب تونس أحمد خضير بنتيجة 6 / 0 ليحصد الميدالية البرونزية. وتعتبر الميدالية هى البرونزية الثالثة للمنتخب المصرى للكاراتيه بعد علي إسماعيل وجيانا فاروق.

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