شكرا لقرائتكم خبر عن جنسية الخواجة تُحدد هوية العنصر المصرى فى جهاز الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تُحدد جنسية مدرب الأهلى الأجنبي الجديد هوية العنصر المصرى المنتظر تواجده فى جهاز الكرة بالأهلى، بعد اتخاذ الإدارة الحمراء قراراً بمنح الخواجة الجديد حرية تشكيل جهازه المعاون، وحق اصطحاب أى عدد من المعاونين الأجانب.

ويُفضل محمود الخطيب، رئيس الأهلى، حتى هذه اللحظة إسناد المسئولية لمدرب ألمانى خلفاً للأورجوياني مارتن لاسارتى الذى تمت إقالته على خلفية تراجع النتائج، فى الوقت الذى يعرض على النادى حالياً مدرب كبير يتحدث اللغة البرتغالية.

ويتواجد العديد من المرشحين للعمل فى جهاز الكرة الجديد، سواء فى المناصب الفنية أو الإدارية، ومنهم خالد بيبو مدير الأكاديميات وعضو لجنة التخطيط بالنادى، وهشام حنفى نائب رئيس قطاع الناشئين، ووليد صلاح الدين نجم الكرة المصرية السابق، وعادل عبد الرحمن المدير الفنى السابق لسموحة وفريق الشباب الأحمر.