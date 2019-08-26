شكرا لقرائتكم خبر عن اتجاه لتأجيل انطلاق الدورى الجديد إلى أول أكتوبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتجه النية لدى اتحاد الكرة لتأجيل انطلاق مسابقة الدورى العام الجديد إلى أول أكتوبر المقبل بدلا من 19 سبتمبر، كما كان مقرراً.

ويرغب مسئولو اتحاد الكرة فى إعلان جدول الدورى العام الجديد كاملا، وبشكل منتظم دون أى تأجيلات، بحيث يكون موعد انطلاق المسابقة وانتهائها معلوماً لجميع الأندية.

ومن المقرر أن يحسم اتحاد الكرة الموعد النهائى لانطلاق الدورى الجديد فى اجتماع اللجنة الخماسية الأربعاء المقبل.

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واعتمد الاتحاد الدولى لكرة القدم اللجنة الخماسية التى تدير اتحاد الكرة المصرى مؤقتا لحين انتخابات نهاية العام المقبل، وتتكون من عمرو الجناينى رئيساً، وجمال محمد على نائباً للرئيس وعضوية سحر عبد الحق، ومحمد فضل وأحمد عبد الله وتم تكليفهم بـ5 مهام هى إدارة الشئون اليومية لاتحاد الكرة وثانيا مراجعة لائحة النظام الأساسى للاتحاد بما يتوافق مع الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" ومراجعة لائحة النظام الأساسى والشروط الواجب توافرها فى الأعضاء المرشحين لانتخابات اتحاد الكرة فى الفترة المقبلة.