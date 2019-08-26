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سوبر كورة يكشف المدرسة المفٌضلة للخطيب فى ملف مدرب الاهلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مازال ملف المدرب الجديد يسيطر على مناقشات إدارة النادي الأهلى حتى هذه اللحظة، رغم استقرار لجنة التخطيط على اسم بعينه مع وجود بديلين جاهزين حال فشل المفاوضات مع الخيار الأول لمحمود الخطيب رئيس النادى ومجلسه.

وبعيدا عن الأسماء المطروحة فى الوقت الحالي على مائدة مجلس إدارة النادي الأهلي، يفضل محمود الخطيب مدرسة معينة لتولى الإدارة الفنية للقلعة الحمراء فى الموسم المقبل، ما يجعل الأمور لا تزال محل دراسة لحين حسم الملف نهائيا.

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ويكشف سوبر كورة عن المدرسة التدريبية المفضلة لمحمود الخطيب لتولي تدريب النادي الأهلي فى المرحلة المقبلة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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