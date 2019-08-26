شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يحسم اليوم عروض رحيل معروف يوسف معاراً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد مسئولو الزمالك جلسة اليوم مع النيجيرى معروف يوسف لاعب وسط الفريق المنتهى إعارته لنادى الشرطة العراقى، لحسم مصيره فى الفترة الحالية تمهيداً لإعارته لأحد الأندية فى الموسم الجديد لاكتمال قائمة الأجانب بالفريق الأبيض.

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وكشف مصدر مقرب من معروف يوسف أن اللاعب تلقى عدة عروض محلية، أبرزها من المقاولون العرب وسموحة، بخلاف عرض الشرطة العراقى للحصول خدماته فى الفترة المقبلة.

وكان الزمالك سبق ورفض عرضاً من الصفاقسى التونسى بالرغم من صعوبة عودة اللاعب للفريق الأبيض بسبب عدم وجود أماكن شاغرة للاعبين أجانب بالقلعة البيضاء.