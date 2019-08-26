شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة عن مباراة ربع نهائى الكأس: ننتظر الزمالك فى برج العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادر الفريق الكروى الأول بنادى مصر المقاصة القاهرة، صباح اليوم الاثنين، متوجهاً إلى الإسكندرية للدخول فى معسكر مغلق مبكر استعداداً لمباراة الزمالك، المقرر إقامتها بعد غد الأربعاء باستاد برج العرب فى دور الـ 8 لبطولة كأس مصر.

وأكد وليد هويدى، مدير الكرة بالمقاصة، أن مباراة الزمالك فى موعدها المحدد مسبقا بعد غد، الأربعاء، ولم تتلق المقاصة أى خطابات رسمية من مسئولى اتحاد الكرة يفيد بتأجيل موعد المباراة، وعلى العكس تم الاتصال بمسئولى للاتحاد، وأفادوا بأن المباراة فى موعدها الأربعاء.

وأوضح مدير الكرة أن المقاصة يواصل استعداداته بقوة فى معسكره المغلق بالإسكندرية لمواجهة الزمالك، وهناك حالة تركيز من جميع اللاعبين والجهاز الفنى، والروح العالية لتحقيق الفوز والصعود للدور قبل النهائى والفوز بالكأس .

وكان الجهاز الفنى لفريق المقاصة اختار 21 لاعباً للمباراة والدخول بمعسكر الإسكندرية هم: أحمد عادل عبدالمنعم - محمود حمدى - محمد كوكو لحراسة المرمى عصام صبحى - أحمد عبد العزيز مودى - شريف حازم - هانى سعيد - عاصم سعيد – أحمد ياسين - أحمد محسن - مصطفى شبيطه - صلاح ريكو – خالد أوتشو – باولن فوافى - ميدو جابر - محمد ابراهيم - صلاح عاشور - أودو موسيس - عبد الله مجدى - صلاح أمين - وعمرو مرعى.