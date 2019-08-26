شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وأرقام.. 9 لاعبين أجانب على ذمة الزمالك هذا الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يمتلك فريق الزمالك عدد كبير من اللاعبين الأجانب هذا الموسم سواء الموجودين بين صفوف الفريق فى قائمته المحلية أو المُعارين لأندية أخرى، حيث يضم الأبيض 5 محترفين عرب بين صفوفه هذا الموسم وهم: "التونسى فرجانى ساسى والتونسى حمدى النقاز والمغربى خالد بوطيب والمغربى أشرف بن شرقى والمغربى محمد أوناجم"، فيما أعار 4 لاعبين أخرين وهم: "المغربى حميد أحداد والكونغولى كاسونجو كابونجو والنيجيرى معروف يوسف والإيفوارى رزاق سيسيه"، يستعرض ”الخليج 365” كل ما قدمه أجانب الزمالك الحاليين والمعارين حتى الآن..

- التونسى فرجانى ساسى

انضم الدولى التونسى فرجانى ساسى، لاعب وسط الزمالك، للفريق الأبيض موسم 2018 – 2019، حيث شارك فى الموسم الماضى مع الأبيض فى 40 مباراة بواقع 23 مباراة فى الدورى أحرز خلالهم 7 أهداف و11 مباراة فى الكونفدرالية أحرز خلالهم هدفين، و4 مباريات فى البطولة العربية ومباراة فى كأس مصر ومباراة السوبر المصرى السعودى.

أما فى الموسم الحالى، فشارك فى مباراة واحدة ببطولة دورى أبطال إفريقيا أمام ديكاداها الصومالى فى إياب دور الـ64 من منافسات البطولة الإفريقية.

- التونسى حمدى النقاز

انضم التونسى حمدى النقاز، الظهير الأيمن للزمالك، للفريق الأبيض موسم 2017 – 2018، حيث شارك فى الموسم الماضى خلال 41 مباراة، بواقع 21 مباراة فى الدورى و15مباراة فى الكونفدرالية و3 مباريات فى البطولة العربية ومباراة فى كأس مصر ومباراة السوبر المصرى السعودى، وأحرز هدفًا، وصنع 3 أهداف.

وفى الموسم الحالى شارك فى مباراة واحدة ببطولة دورى أبطال إفريقيا أمام ديكاداها الصومالى فى ذهاب دور الـ64 من منافسات البطولة الإفريقية أما فى موسم 2017 – 2018، فشهد مشاركة حمدى النقاز مع الزمالك فى 10 مباريات ببطولة الدورى الممتاز صنع خلالهم 3 أهداف و3 مباريات فى كأس مصر صنع خلالهم هدفًا.

- المغربى خالد بوطيب

انضم المغربى خالد بوطيب، مهاجم الزمالك، إلى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية بيناير الماضى، حيث شارك مع الأبيض فى 19 مباراة بالموسم الماضى بواقع 11 مباراة فى الدورى و9 مباريات فى الكونفدرالية، أحرز خلالهم 5 أهداف من بينهم 4 أهداف فى الدورى.

- المغربى أشرف بن شرقى

انضم المغربى أشرف بن شرقى، جناح الزمالك، للفريق الأبيض، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، من الهلال السعودى، حيث شارك اساسيًا مع الفريق فى مباراتى الذهاب والعودة أمام ديكاداها الصومالى بالدور التمهيدى ببطولة دورى أبطال إفريقيا وأحرز خلالهم هدفين.

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- المغربى محمد أوناجم

انضم المغربى محمد أوناجم، جناح الزمالك، للفريق الأبيض خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية قادما من الوداد البيضاوى المغربى، إلا أنه لم يشارك حتى الآن مع الفريق، خاصة أنه لن يحق له المشاركة مع الزمالك فى الأدوار التمهيدية لبطولة دورى أبطال إفريقيا فى النسخة الجارية، بسبب عدم قيده فى القائمة الإفريقية الأولى للأبيض.

أوناجم من مواليد 4 يناير 1992، ويبلغ من العمر 27 عاما، ويجيد اللعب فى مركز الجناح، فيما بدأ مشواره مع نادى شباب أطلس المغربى قبل انتقاله إلى الوداد المغربى.

- المغربى حميد أحداد

وافق مجلس الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، على إعارة المغربى حميد أحداد، مهاجم الفريق الأبيض إلى الرجاء المغربى، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعدما شارك مع الأبيض فى 24 مباراة الموسم الماضى بواقع 13 مباريات فى الدورى ومثلهم فى الكونفدرالية ومباراة فى البطولة العربية أحرز خلالهم هدفًا فى الكونفدرالية.

- الكونغولى كابونجو كاسونجو

وافق الزمالك على إعارة الكونغولى كابونجو كاسونجو، مهاجم الأبيض المنتهى إعارته للوحدة السعودى بنهاية الموسم المنقضى، إلى الوداد البيضاوى المغربى خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية لتدعيم صفوف الفريق المغربى فى الموسم المقبل.

انتقل الكونغولى كابونجو كاسونجو إلى صفوف الوحدة السعودى على سبيل الإعارة من الزمالك، خلال فترة الانتقالات الشتوية بيناير الماضى، وشارك فى 13 مباراة، بواقع 10 فى الدورى السعودى و3 بكأس خادم الحرمين الشريفين، أحرز خلالها 4 أهداف بالدورى.

- النيجيرى معروف يوسف

أما النيجيرى معروف يوسف، لاعب وسط الزمالك، فاستقر مجلس الأبيض على إعارته خلال الميركاتو الصيفى الجارى، وذلك بعدما تم إعارته فى مطلع الموسم الماضى إلى الشرطة العراقى، وذلك لضم الأبيض للتونسى فرجانى ساسى، فاستطاع أن يقدم موسما جيدا مع الفريق العراقى ورفض الأخير الاستغناء عن خدماته فى يناير الماضى بعد رغبة اللاعب فى العودة إلى الدورى المصرى ليكمل موسمه مع الفريق العراقى بعد ظهوره بمستوى جيد منذ ضمه وأحرز هدفين لفريقه فى الدورى.

- الإيفوارى رزاق سيسيه

يستمر الإيفوارى رزاق سيسيه، مهاجم الزمالك، فى إعارته لنادى الاتحاد السكندرى التى تمت منذ موسم 2018 – 2019، ليشارك سيسيه مع زعيم الثغر فى 43 مباراة بواقع 32 مباراة فى الدورى و9 مباريات فى البطولة العربية ومباراتين فى كأس مصر، أحرز خلالها 11 هدفًا بواقع 7 فى الدورى و3 فى البطولة العربية وهدفًا فى كأس مصر.