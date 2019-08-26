شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد..تدريبات خاصة لمحمد ابراهيم قبل مواجهة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر محمد ابراهيم صانع ألعاب نادي الزمالك السابق ومصر المقاصة الحالي، صوراً عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر خلال مشاركته في تدريبات الفريق الفيومي استعداداً لمباراة القلعة البيضاء في ربع نهائي كأس مصر.

و يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادى مصر المقاصة استعداداته اليوم، الاثنين، لمواجهة نادى الزمالك فى دور الثمانية بكأس مصر، فى المباراة التى تقام على ملعب برج العرب الأربعاء المقبل.

ويخوض المقاصة مراناً مسائياً بفندق إقامة الفريق بالإسكندرية، حيث دخل الفريق الفيومى بمعسكر مغلق ضم 21 لاعباً استعداداً لمواجهة القلعة البيضاء.

واللاعبون المختارون هم: أحمد عادل عبدالمنعم و محمود حمدي و محمد كوكو لحراسة المرمى و عصام صبحي و أحمد عبد العزيز مودى، شريف حازم وهاني سعيد وعاصم سعيد وأحمد ياسين وأحمد محسن ومصطفي شبيطة وصلاح ريكو وخالد اوتشو، باولن فوافي وميدو جابر ومحمد إبراهيم وصلاح عاشور وأودو موسيس وعبد الله مجدي وصلاح أمين وعمرو مرعى.

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ابراهيم



محمد ابراهيم في التدريبات



محمد ابراهيم في تدريبات المقاصة