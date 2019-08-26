شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة يد الزمالك تطير إلى السعودية غدا للمشاركة فى كأس العالم للأندية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تغادر بعثة فريق رجال كرة اليد بنادى الزمالك إلى المملكة العربية السعودية، فى الثامنة صباح غد الثلاثاء، للمشاركة فى بطولة كأس العالم للأندية "السوبر جلوب" التى ستنطلق غداً، وفقا لتأكيدات باسم السبكى المدير الفنى للفريق .
ويلتقى فريق الزمالك غدا الأربعاء فى دور ربع النهائى مع الفائز من لقاء كيل الألمانى وجامعة سيدنى، المقرر له اليوم فى دور الـ 16 والذى يشهد أيضاً لقاء بين مضر السعودى ونيويورك سيتى، حيث إن الفائز من اللقاء الأخير يلتقى فاردار المقدونى فى دور الثمانية .
كما تشهد لقاءات دور ربع النهائى لقاءات بين كلا من الوحدة السعودى مع تاوباتى البرازيلى و برشلونة مع الدحيل القطرى .
وتأهل فريق الزمالك إلى السوبر جلوب بحصد لقب السوبر الأفريقى على حساب الأهلى بنتيجة 38 / 35 فى مدينة وجدة المغربية .
وضم باسم السبكى المدير الفنى لفريق كرة اليد بالزملك 19 لاعبا فى قائمة البطولة وهم كل من، محمد على و محمود خليل " فلفل" و هشام السبكى ومحمد علاء السيد " لوكا" ومصطفى تامر "دونجل" وأحمد الأحمر و حازم ممدوح و أحمد حسام و محمد عبد الرحمن و يحيى الدرع و مصطفى خليل وعلى هشام وأكرم يسرى وأحمد مؤمن وكريم أيمن ووسام سامى نوار وهشام شديد ومحمد رمضان هتلر،بالإضافة إلى حسن وليد هداف منتخب الناشئين المنتقل حديثا إلى الفريق الأبيض قادما من الشمس، فيما ترأس البعثة شريفة الفار عضو مجلس إدارة الزمالك .
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