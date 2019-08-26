برشلونة يعتذر لريال بيتيس بعد "خماسية" جونيور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قدم الحساب الرسمي لنادي برشلونة الإسباني اعتذارًا لنظيره ريال بيتيس عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن التغريدة التي نشرها مساء أمس عقب مباراة الفريق الكتالوني أمام ريال بيتيس.

والتقي برشلونة مع نظيره بيتيس في إطار منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإسباني، وتمكن الفريق الكتالوني من تحويل تأخره بهدف إلى فوز عريض بخماسية مقابل هدفين في ليلة تألق فيها الوافد الفرنسي الجديد أنطوان جريزمان الذي سجل هدفين.

وكان الحساب الرسمي لبرشلونة نشر صورة لجونيور فيربو -لاعب ريال بيتيس السابق- وهو يشير بيده بخماسية عقب الفوز.

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وكتب برشلونة عبر حسابه الرسمي: "نرغب في الاعتذار الصادق عن أي خطأ ضد ريال بيتيس وجماهيره بشأن تغريدة أمس".

وأضاف: "لم يكن المقصود منها عدم الاحترام، لكننا كنا مخطئين في نشره في ليلة كانت خاصة جدًا لجونيور".

وكان برشلونة قد ضم الظهير الأيسر لفريق ريال بيتيس خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بعقد يمتد لخمس مواسم لتعزيز خط دفاعه.