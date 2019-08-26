مصدر يوضح لمصراوي.. كيف يُفكر اتحاد الكرة بشأن لجنة المسابقات؟

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

كشف مصدر مسؤول داخل الاتحاد المصري لكرة القدم، كيف يتم التفكير في مصير لجنة المسابقات ورئيسها خلال الفترة المقبلة بعد رحيل عامر حسين.

واستقال عامر حسين مؤخرا من رئاسة لجنة المسابقات، وصرح عمرو الجنايني رئيس اللجنة المؤقتة في اتحاد الكرة بأنه سيتم اعادة هيكلة جميع اللجان خلال الفترة المقبلة.

وقال مصدر في اتحاد الكرة لـ"الخليج 365" "في مصر، عامر حسين ومازن مرزوق فقط هما الأبرز فيما يخص رئاسة لجنة المسابقات".

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وتابع "في الوقت الحالي الاتجاه الأقرب لاتحاد الكرة هو الاستعانة بخدمات مازن مرزوق من أجل تسيير الأعمال في اللجنة خلال المرحلة المقبلة".

واختتم "هناك أيضا أفكار تدور حول كيفية الاستعانة بأحد الشركات المتخصصة من أجل وضع جدول منتظم للمسابقات المصرية خلال الموسم الجديد".

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قد اعتمد تعيين لجنة خماسية لإدارة اتحاد الكرة بحد أقصى حتى يوليو 2020، وذلك بعد استقالة مجلس هاني أبوريدة بالكامل.