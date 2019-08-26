اتحاد الكرة يوضح لمصراوي حقيقة تأجيل مباراة الزمالك والمقاصة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أكد وليد العطار القائم بأعمال المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، أن مباراة الزمالك ومصر المقاصة ستقام في موعدها.

ومن المقرر أن يستضيف ملعب الجيش ببرج العرب بمدينة الإسكندرية مباراة الزمالك والمقاصة يوم الأربعاء بربع نهائي كأس مصر.

وأشار العطار في تصريحات لـ"الخليج 365" "ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تأجيل المباراة غير صحيح على الإطلاق".

واختتم العطار تصريحاته قائلا "لا يوجد أي نية لتأجيل المباراة ولم يتم التطرق لهذا الأمر من الأساس، المباراة سوف تقام في الموعد المحدد لها".