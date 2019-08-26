ملخص الجولة الثالثة من بريميرليج.. 4 ثنائيات.. سقوط يونايتد وتوتنهام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

انتهت منافسات الجولة الثالثة من عمر بطولة الدوري الإنجليزي بتأكيد ليفربول صدارته لترتيب الجدول بعد فوزه الثمين على أرسنال في المباراة التي استضافها ملعب أنفليد.

مباربات الجولة الثالثة شهدت عدة مفاجآت أبرزها كان سقوط توتنهام أمام نيوكاسل بهدف دون رد، كما خسر مانشستر يونايتد مباراته أمام كريستال بالاس بهدفين مقابل هدف في المباراة التي شهدت إهدار ماركوس راشفورد ركلة جزاء كانت كفيلة بتعديل النتيجة.

30 هدفًا سُجلت في منافسات الجولة الثالثة حيث تمكن كل من ليفربول، مانشستر سيتي، تشيلسي ووست هام يونايتد من تسجيل 3 أهداف خلال مبارياتهما.

بدأت منافسات الجولة بمباراة بين أستون فيلا وإيفرتون حسمها الفريق الذي يضم الثنائي المصري أحمد المحمدي ومحمود حسن "تريزيجيه" بالفوز بهدفين دون رد سجلهما أنور الغازي وويلسي موراييس.

التقى تشيلسي مع نظيره نوريتش سيتي على ملعب الأخير ونجح البلوز في تحقيق أول فوز ببطولة الدوري هذا الموسم تحت قيادة فرانك لامبارد بعدا الخسارة برباعية دون رد في مباراة الجولة الأولى أمام مانشستر يونايتد ثم التعادل بهدف أمام ليستر سيتي في الجولة الثانية.

حقق وست هام يونايتد فوزًا بثلاثية مقابل هدف على مستضيفه واتفورد، بينما سقط شيفيلد يونايتد أمام ليستر سيتي بهدفين لهدف بعدما جمع 4 نقاط في الجولتين الأولى والثانية بالتعادل أمام بورنموث بهدف لكل منهما، والفوز على كريستال بالاس بهدف نظيف.

أما ساوثهامبتون فحقق الفوز بهدفين دون رد على برايتون، وتعادل وولفرهامبتون مع بيرنلي في المباراة الوحيدة التي انتهت بالتعادل في تلك الجولة.

عاد مانشستر سيتي لنغمة الانتصارات مجددًا بعدما صقط في فخ التعادل أمام توتنهام في المباراة الماضية 2-2، وحقق السيتزنز الفوز على بورنموث بثلاثية مقابل هدف.

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ليفربول يتصدر

أكد ليفربول صدارته لجدول ترتيب الدوري الإنجليزي مبكرًا بعدما حسم قمة الجولة أمام أرسنال بثلاثية مقابل هدف ليحصد الريدز العلامة الكاملة من 3 جولات خاضها ببريميرليج.

سقوط يونايتد وتوتنهام

سقط فريقي مانشستر يونايتد وتوتنهام في مباراة الجولة الثالثة أمام كل من كريستال بالاس ونيوكاسل يونايتد -على الترتيب-.

سجل جوردان ايو هدف كريستال بالاس الأول في الدقيقة 32 ثم منح حكم المباراة فرصة لراشفورد للتعادل في الدقيقة 70 بعدما احتسب ركلة جزاء لصالح الشياطين الحمر إلا أنه أهدرها ثم عدل دانييل جيمس النتيجة في الدقيقة 89 قبل تسجيل فان أنهولت هدف الفوز لفريقه في الدقيقة (90+3).

سقط فريق توتنهام هو الآخر على ملعبه ووسط جماهيره أمام نيو كاسل يونايتد بهدف دون رد سجله كاسيو دي ليرا في الدقيقة 27 من عمر المباراة.

4 ثنائيات

منافسات الجولة الثالثة شهدت تسجيل 4 لاعبين لهدفين خلال المباراة، كانت البداية لتامي إبراهام لاعب تشيلسي حيث سجل هدفين في فوز فريقه بثلاثية مقابل هدفين على نورويتش سيتي.

سباستيان هيلير لاعب وست هام يونايتد سجل هو الآخر هدفين في فوز فريقه بثلاثية مقابل هدف على واتفورد.

المصري محمد صلاح نجم ليفربول سجل هدفين من أصل ثلاثة لفريقه في مرمى أرسنال أحدهم جاء عن طريق ركلة جزاء.

آخر اللاعبين كان سيرجيو أجويرو لاعب مانشستر سيتي الذي زار شباك بورنموث مرتين خلال المباراة التي انتهت لصالح السيتزنز بثلاثية مقابل هدف.