اليوم .. الجودو يبدأ منافسات بطولة العالم بالعاصمة اليابانية طوكيو

يبدأ لاعبو منتخبنا الوطنى للجودو اليوم الأثنين منافسات بطولة العالم للكبار التى تستضيفها العاصمة اليابانية طوكيو حتى 31 أغسطس الجارى ، حيث يشارك المنتخب ببعثة ضم 11 فردا برئاسة مرزوق محمد نائب رئيس إتحاد الجودو ، ومعه السيد أبو الميدان مديرا فنيا ، وتسعة لاعبين ، هم محمد عبد الموجود وأحمد

على عبد الرحمن وزن 66 كيلو جراما ، ومحمد محى الدين وزن 73 كيلو جراما ، ومحمد على عبد الرحمن وعبد الرحمن محمد وزن 81 كيلو جراما ، وحاتم عبد الآخر وعلى حازم عبد الوهاب وزن 90 كيلو جراما ، ورمضان درويش وزن 100 كيلو جرام ، واحمد وحيد وزن فوق 100 كيلو جرام .

يخوض محمد عبد الموجود وأحمد

على عبد الرحمن المنافسات اليوم ، فى حين يلعب محمد محى غد الثلاثاء ، ومحمد على عبد الرحمن وعبد الرحمن محمد بعد غد الأربعاء ، أما يوم الخميس 29 أغسطس فيلعب حاتم عبد الآخر وعلى حازم عبد الوهاب ، ويوم الجمعة المقبل يلعب رمضان درويش ، ويختتم منافسات منتخبنا يوم السبت المقبل الموافق 31 أغسطس ، بلعب أحمد وحيد فى وزن فوق 100 كيلو جرام . واستعد منتخبنا للبطولة من خلال إقامة معسكر إعداد للاعبين فى مدينة تنرى الياباتية خلال الفترة من 1 وحتى 10 أغسطس ، ثم عاد إلى القاهرة عدد من اللاعبين الذين شاركوا فى منافسات دورة الألعاب الإفريقية رقم 12 التى أقيمت بالمغرب على مدار يومين 17 و 18 الجارى ، وحققوا 8 ميداليات بواقع أربع ذهبيات ومثلها برونز فى إنجاز تاريخى للعبة لم يتحقيق منذ أكثر من 20 عاما ، أما باقى اللاعبين فدخلوا فى معسكر إعداد آخر بمدينة تسكوبا الياباتية .لمدة اسبوعين خلال الفترة من 11 وحتى 24 الجارى ، ووصل اللاعبون إلى طوكيو منذ أيام للمشاركة فى فعاليات البطولة . شارك المهندس مطيع فخر الدين الزهوى رئيس مجلس إدارة إتحاد الجودو ورئيس الإتحاد الإفريقى للسومو ومعه نائبه مرزوق محمد فى إجتماعات الجمعية العمومية العادية للاتحاد الدولى للجودو التى عقدت على هامش البطولة ، وإجتماعات اللجان المختلفة ، والتى أسفرت عن قيام رئيس الإتحاد بترشيح خالد أنور مدير للحكام بالاتحاد الإفريقى للجودو ، ليعود المنصب الإفريقى مرة أخرى إلى مصر بعد فقده منذ أكثر من 10 سنوات