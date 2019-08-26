ايندهوفن يقترب من ضم لاعب الإسماعيلي

أقترب نادي ايندهوفين الهولندي من ضم يوسف وائل حليمو لاعب الإسماعيلي المنتقل حديثًا للنادي من صفوف نادي الجونة.
وقال حليمو في تصريحاته للوفد، أن المفاوضات تسير بشكل
وأكد حليمو صاحب ال١٦ عامًا ان المفاوضات بدأت منذ كان لاعبا ضمن صفوف الجونة.
ومن المتوقع أن يسافر يوسف حليمو إلى هولندا مطلع الشهر المقبل عقب التوصل لاتفاق نهائي.
وسيلعب حليمو في حال انتقاله، مع فريق ايندهوفين لتحت ١٩ عامًا، ويلعب في مراكز مدافع و خط وسط.
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