غدًا.. منتخب شباب الطائرة يواجه نيجيريا بثمن نهائي بطولة العالم

يلتقي منتخب مصر للكرة الطائرة للشباب، تحت ١٩ سنة، نظيره النيجيري في الساعة الحادية عشرة ظهر غدٍ الثلاثاء، ضمن منافسات دور الستة عشر، ببطولة العالم، المقامة في تونس خلال الفترة من 18 إلى 30 أغسطس الجاري، بمشاركة 20 منتخبًا.

كان منتخبنا تأهل لدور الـ16 بعدما تصدر المجموعة الثالثة بالفوز في جميع مباريات الدور الأول على كل من ألمانيا، بطل العالم، بنتيجة 3/ 2، ثم اليابان في الجولة الثانية بنتيجة 3 /1، والأرجنتين في الجولة الثالثة بنتيجة 3/

1، وأخيرًا الفوز على المكسيك بالنتيجة نفسها.

يلعب منتخبنا ضمن المجموعة الثالثة التي ضمت، إلى جانب الفراعنة، كلًا من اليابان والأرجنتين وألمانيا والمكسيك.. يرأس بعثة منتخب مصر جابر عبدالعاطي، ويقود الفريق فنيًا حسن الحصري، يعاونه ناصر علي مدربًا، والمحلل التقني مصطفى صالح، والمدير الإداري ناصر حمدي، والدكتور مصطفى يسري للعلاج الطبيعي.