جيانا فاروق تحصد برونزية ٦١ كجم في الكاراتيه

توجت جيانا فاروق بميدالية برونزية في منافسات الكاراتيه بدورة الألعاب الإفريقية المقامة حاليا في المغرب. وفازت جيانا في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في وزن ٦١ كجم أمام منافستها السنغالية سيك ماجيتي بنتيجة ٦-٠ لتتوج جيانا ببرونزية. ماجيتي بنتيجة ٦-٠ لتتوج جيانا ببرونزية. وخسرت جيانا مباراة نصف النهائي أمام بطلة تونس بثينة حسوني لتكتفي باللعب على البرونزية.

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