اليد يستعد لبطولة إفريقيا المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020

يواصل منتخب مصر الأول لكرة اليد بقياة المدير الفني الإسباني روبرتو جارسيا، استعداداته للمشاركة بكأس الأمم الإفريقية المقرر إقامتها بتونس في الفترة من 16 إلى 26 يناير المقبل، والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020.

وطلب روبرتو جارسيا أن يعود لاعبي الزمالك الدوليين إلى المعسكر مباشرةٍ عقب انتهاء بطولة كأس العالم للأندية والتي يشارك بها الفريق الأبيض، كما سيعكف على اختيار أفضل العناصر التي تألقت ببطولتي كأس العالم للناشئين والشباب.

وأكد هشام نصر رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، أن منتخب الفراعنة في أتم استعداداته لخوض كأس أمم إفريقية، بالرغم من المنافسة القوية التي ستشهدها البطولة من دول الشمال الإفريقي كمنتخبي تونس والجزائر.

وأضاف نصر أن منتخب مصر يستهدف التتويج ببطولة إفريقيا للتأهل لأولمبياد طوكيو 2020 ممثلًا عن القارة السمراء، وذلك لمواصلة سلسلة الإنجازات التي تشهدها كرة اليد خلال الفترة الحالية بالصعود لمنصات التتويج بالمحافل الدولية.

كما أوضح أن الاتحاد المصري سيقيم دورة دولية قوية بمشاركة عددًا من المنتخبات الأوروبية والإفريقية والعربية، وذلك لتجهيز منتخب الفراعنة قبل انطلاق أمم إفريقيا.

ومن جانبه أكد علاء السيد رئيس لجنة التخطيط بالمنتخبات الوطنية لكرة اليد، أن الهدف الرئيسي هو التتويج ببطولة إفريقيا التي تقام بتونس وذلك للتأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020 لمواصلة الإنجازات التي تشهدها كرة اليد المصرية بالفترة الأخيرة بعد التتويج بكأس العالم للناشئين والحصول على الميدالية البرونزية بمونديال الشباب.

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وأضاف أننا نستهدف المشاركة بأولمبياد طوكيو للحصول على أول ميدالية في تاريخ مصر بكرة اليد، مؤكدًا أن ذلك بات بالإمكان لإمتلاك مصر مجموعة مميزة من اللاعبين بكافة المنتخبات قادرة على تحقيق الحلم.

وأوضح السيد أن النجاحات التي تشهدها كرة اليد خلال الفترة الأخيرة هي نتاج عمل مضني خلال

الأربع سنوات الماضية، مشيرًا أن الاتحاد المصري وضع خطة لاكتشاف المواهب الصغيرة من مختلف مراكز الشباب والساحات الشعبية وجميع الأندية، وتم دمجهم بمعسكر بالمركز الأوليمبي بالمعادي لاختيار أفضل العناصر والاهتمام بهم وتوزيعهم على المراحل السنية الخاصة بأعمارهم، مؤكدًا أن ذلك النواة الأساسية لوصول كرة اليد المصرية إلى المنصات العالمية.

كما أشار أن مشاركة مصر بمنتخب الشباب بدورة الألعاب الإفريقية التي تحتضن فعاليتها المغرب، الهدف الأساسي اكسابهم الخبرات الكافية والاعتماد عليهم لدمجهم في المرحلة المستقبلية إلى المنتخب الوطني الأول.

وأكد السيد أن لجنة التخطيط الاتحاد المصري تعكف على إعداد دورة دولية مصغرة بعد بطولة أمم إفريقيا، مؤكدًا أن الهدف منها إعداد الفراعنة بشكل قوي قبل انطلاق أولمبياد طوكيو في صيف 2020، وكأس العالم 2021 الذي تحتضنه مصر.

كما ناشد الدكتور محمود العدل عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد وخبير الطب الرياضي في إصابات الملاعب بضرورة الاهتمام بمجال الطب الرياضى قبل انطلاق بطولتي أمم إفريقيا وأولمبيات طوكيو والتى نسعى للعودة مجددًا إلى منصات التتويج فى الأولمبياد، مؤكدًا أن هذا لن يحدث إلا من خلال تطور الطب الرياضى.