كلوب يعلق على مباراة ليفربول أمام بيرنلي المقبلة

تحدث الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، عن مدى صعوبة مواجهة بيرنلي مساء السبت القادم ضمن منافسات الجولة الرابعة ببطولة الدوري الإنجليزي "البريمير ليج".

وقال كلوب أنهم يعلموا جميعاً مدى صعوبة مواجهة

بيرنلي على أرضه، مشيرًا أنهم يعيشون الآن لحظات جيدة، والفريق يلعب وفق أسلوبه، وواصل أنه يكن لهم كل الاحترام وخصوصًا شون دايش المدير الفني لبريلني وما يفعله مع الفريق مشيرًا أن دائماً ما يكون من الصعب الذهاب إلى هناك.

وأختتم أن الريدز بحاجة إلى الاستعداد بشكل جيد، خاصتًا أن اللاعبين يغادرون إنجلترا عقب مواجهة بيرنلي للإنضمام إلى منتخباتهم الوطنية، ويتمنى أن يعود الجميع بحالة جيدة لاستئناف الموسم.