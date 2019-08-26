تحدث الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، عن مدى صعوبة مواجهة بيرنلي مساء السبت القادم ضمن منافسات الجولة الرابعة ببطولة الدوري الإنجليزي "البريمير ليج".
وقال كلوب أنهم يعلموا جميعاً مدى صعوبة مواجهةبيرنلي على أرضه، مشيرًا أنهم يعيشون الآن لحظات جيدة، والفريق يلعب وفق أسلوبه، وواصل أنه يكن لهم كل الاحترام وخصوصًا شون دايش المدير الفني لبريلني وما يفعله مع الفريق مشيرًا أن دائماً ما يكون من الصعب الذهاب إلى هناك.
وأختتم أن الريدز بحاجة إلى الاستعداد بشكل جيد، خاصتًا أن اللاعبين يغادرون إنجلترا عقب مواجهة بيرنلي للإنضمام إلى منتخباتهم الوطنية، ويتمنى أن يعود الجميع بحالة جيدة لاستئناف الموسم.
كانت هذه تفاصيل خبر كلوب يعلق على مباراة ليفربول أمام بيرنلي المقبلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.