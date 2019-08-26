وليد هويدي : مباراة المقاصة والزمالك في موعدها والفريق سافر للاسكندرية

غادر القاهرة فريق الكرة بنادي مصر المقاصة ، صباح اليوم الأثنين متوجها الي الاسكندرية ، للدخول في معسكر مغلق مبكر استعدادا لمباراة الزمالك ، المقرر اقامتها بعد غد الاربعاء باستاد برج العرب في دور ال 8 لبطولة كأس مصر.

وأكد وليد هويدي مدير الكرة بالمقاصة ان مباراة الزمالك في موعدها المحدد مسبقا بعد غد الاربعاء ، و لم تتلقي المقاصة أية خطابات رسمية من مسئولي اتحاد الكرة يفيد بتأجيل

موعد المباراة ، وعلي العكس تم الاتصال بمسئولي للاتحاد ، وافادوا ان المباراة في موعدها الاربعاء. وأوضح مدير الكرة ، بأن المقاصة يواصل استعداداته بقوة في معسكره المغلق بالاسكندرية لمواجهة الزمالك ، وهناك حالة تركيز من جميع اللاعبين والجهاز الفني بقيادة احمد حسام ميدو ، والروح العالية لتحقيق الفوز والصعود للدور قبل النهائي والفوز بالكاس .

وكان أحمد حسام ميدو ، المدير الفني لفريق المقاصة ، قد اختار 21 لاعبا للمباراة والدخول بمعسكر الاسكندرية هم : احمد عادل عبدالمنعم - محمود حمدي - محمد كوكو لحراسة المرمي عصام صبحي - أحمد عبد العزيز مودي - شريف حازم - هاني سعيد - عاصم سعيد – أحمد ياسين - احمد محسن - مصطفي شبيطه - صلاح ريكو – خالد اوتشو – باولن فوافي - ميدو جابر - محمد ابراهيم - صلاح عاشور - اودو موسيس - عبد الله مجدي - صلاح امين - عمرو مرعي .