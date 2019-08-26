محمد حمدى زكي أرغب أن أكون هداف بطولة الدوري

أعرب المهاجم محمد حمدي زكي المنضم حديثًا للفريق الأول بنادي الإسماعيلي عن سعادته بالانضمام لصفوف الفريق، مشيرًا أنه يتطلع لتحقيق لقب هداف الدوري الموسم الجديد برفقة الدراويش.

قال زكي أنه ما زال فى مرحلة

التجهيز والانسجام ضمن صفوف الفريق، مشيرًا أن الإسماعيلي فريق كبير فى مصر ويضم لاعبين قادرين على تألق أى مهاجم فى مصر.

وأضاف أن انضمامه للإسماعيلى بجانب زملائة في الفريق الهدف منه العودة لمنصات التتويج، والنهوض بالفريق لمكانته الطبيعية.

اختتم قائلًا أن لديهم تحديات صعبة بالمشاركة بأكثر من بطولة هذا الموسم هم الدورى والكأس بجانب كأس العرب للأندية الأبطال ، مشيرًا أنهم يرغبون في إسعاد الجماهير وإعادة ثقتهم من جديد.