أعرب المهاجم محمد حمدي زكي المنضم حديثًا للفريق الأول بنادي الإسماعيلي عن سعادته بالانضمام لصفوف الفريق، مشيرًا أنه يتطلع لتحقيق لقب هداف الدوري الموسم الجديد برفقة الدراويش.
قال زكي أنه ما زال فى مرحلةالتجهيز والانسجام ضمن صفوف الفريق، مشيرًا أن الإسماعيلي فريق كبير فى مصر ويضم لاعبين قادرين على تألق أى مهاجم فى مصر.
وأضاف أن انضمامه للإسماعيلى بجانب زملائة في الفريق الهدف منه العودة لمنصات التتويج، والنهوض بالفريق لمكانته الطبيعية.
اختتم قائلًا أن لديهم تحديات صعبة بالمشاركة بأكثر من بطولة هذا الموسم هم الدورى والكأس بجانب كأس العرب للأندية الأبطال ، مشيرًا أنهم يرغبون في إسعاد الجماهير وإعادة ثقتهم من جديد.
كانت هذه تفاصيل خبر محمد حمدى زكي أرغب أن أكون هداف بطولة الدوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.