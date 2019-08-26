شيخاوي لـ"الوفد": المقاولون نادٍ جيد وأتمنى السير على خطى محمد صلاح

أكد هيكل شيخاوي، لاعب ستاد تونس التونسي، أنه اختار اللعب لنادي المقاولون العرب، لأنه يراه اختيارًا مناسبًا بالنسبة له، كما أنه نادٍ جيد، ويتطلع إلى اللعب ضمن صفوفه.

أضاف شيخاوي، في تصريحات خاصة لـ"الوفد"، أنه اختار المقاولون لأنه نادٍ جيد، ويتطلع للعمل مع عماد النحاس، مدرب الفريق، وتابع: "المقاولون نادٍ جيد لذلك اخترته، ستكون خطوة جيدة لمستقبلي".

وأشار إلى أنه في انتظار الحصول على تأشيرة دخول مصر، حيث هناك بعض الأمور تعرقل استخراجها، وأنه سيسافر لتوقيع العقود مع المقاولون فور استخراج التأشيرة، وحول إذا كان مسيرة النجم الدولي محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي الحالي، والمقاولون العرب السابق، الذي بدأت مع ذئاب الجبل، كان لديها التأثير حول

اختياره للنادي، قال: "نعم بالطبع، هو نجم كبير، أتطلع للسير على خطى محمد صلاح".

اقترب مسئولو المقاولون من إتمام الصفقة من أجل تدعيم الفريق، قبل انطلاق معسكر كرواتيا حتى يتمكن اللاعب، صاحب الـ٢٢ عامًا، من المشاركة مع الفريق في فترة الإعداد الأخيرة قبل انطلاق الموسم.

بدأ شيخاوي مسيرته مع نادي سوشو الفرنسي، ثم فريق الشباب لنادي بورتو البرتغالي، وفارزيم البرتغالي، قبل العودة لفريق ستاد تونس، ولعب شيخاوي مع منتخب تونس للشباب.