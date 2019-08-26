رياضة | هل يشارك محمد صلاح في "مئوية" نادي الترجي؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هل يشارك محمد صلاح في "مئوية" نادي الترجي؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت تقارير صحفية تونسية إن روابط جماهير الترجي بالتنسيق مع إدارة النادي التونسي سوف تقوم بتوجيه الدعوة إلى النجم الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي من أجل أن المشاركة في الاحتفالات بمئوية الترجي.

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وكشف موقع "الصريح أونلاين" عن أن نادي الترجي سيقوم بتوجيه الدعوة إلى عدد كبير من اللاعبين العالميين للمشاركة في احتفالات النادي بذكرى تأسيسه، وسيكون في مقدمة هؤلاء اللاعبين، الدولي المصري محمد صلاح

وبحسب التقارير التونسية، فإن أغلب اللاعبين المشاركين في احتفالات الترجي بالمئوية سيكونون من الأندية التي تشارك في بطولة كأس العالم للأندية المقبلة، والتي من المتوقع أن يشارك فيها ليفربول بصفته بطلًا لأوروبا، في حين سيشارك نادي الترجي والذي يحمل لقب دوري أبطال أفريقيا في نسخته الأخيرة.