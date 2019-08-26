رياضة | موعد مباراة الاتحاد السكندري والعربي في البطولة العربية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة الاتحاد السكندري والعربي في البطولة العربية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تتجه الأنظار مساء اليوم الإثنين نحو ملعب "صباح السالم" في دولة الكويت، حيث يلعب نادي الاتحاد السكندري أولى مبارياته في البطولة العربية أمام نادي "العربي الكويتي"، في إطار مباريات الدور 32 من بطولة كأس الملك محمد السادس للأندية الأبطال في نسختها الحالية.

وتنطلق المباراة بين الاتحاد والعربي الكويتي في تمام الساعة السابعة والربع بتوقيت القاهرة والثامنة والربع بتوقيت مكة المكرمة، ويسعى نادي الاتحاد السكندري للحصول على نتيجة إيجابية من لقاء الذهاب الذي أقيم في الكويت، وذلك قبل نحو شهر واحد من لقاء العودة والمقرر له يوم 27 سبتمبر المقبل على ملعب ستاد الإسكندرية.

وبالحديث عن القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والعربي الكويتي مساء اليوم، فقد أعلنت مجموعة قنوات أبو ظبي الرياضية عن نقل المباراة بشكل مباشر بصحبة إستوديو تحليلي مميز من أجل تحليل أحداث المباراة بين الاتحاد والعربي في ذهاب دور ال32 في البطولة العربية.